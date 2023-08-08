رخروخ يشدد على ضرورة تسليم مشاريع السكك الحديدية المنجمية الجديدة

أمر وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، بضرورة تسليم مشاريع انجاز خطوط السكك الحديدية التي تربط عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51كلم، جبل العنق وواد الكبريت على مسافة 177 كلم من الخط المنجمي الشرقي (عنابة-جبل العنق)، الذي يمتد على مسافة 422 كلم قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة وضعية تقدم أشغال مشاريع خطوط السكك الحديدية قيد الإنجاز، وكذا إطلاق مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية الجديدة.

وشدد رخروخ على ضرورة تعزيز ودعم الورشات بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة والعمل بنظام التناوب 3*8.

ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة احترام العقود المبرمة بين تجمع شركات الإنجاز، والسهر على ضمان نوعية الأشغال لتفادي تسجيل أي تأخر.

كما أسدى الوزير توجيهات لرؤساء تجمعات شركات الإنجاز بإلزامية المتابعة الآنية لمختلف المشاريع، والعمل على تجاوز مختلف العراقيل الميدانية بدعم آليات التنسيق بين مختلف مؤسسات أعضاء التجمعات من اجل تسريع وتيرة الأشغال لتسليمها في أقرب الآجال الممكنة نظرا لخصوصيتها ودورها في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز خطوط السكك الحديدية، لاسيما الخط الرابط بين مدينتي عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51 كلم

بالإضافة إلى انطلاق الاشغال الخاصة بمقاطع من الخط المنجمي الشرقي (عنابة -جبل العنق) على مقطع عنابة –بوشقوف على مسافة 54 كلم، والمقطع الخاص باجتناب مدينة تبسة وتينوكلة على مسافة 43 كلم، وكذا المقطع الموصل إلى بلاد الهدبة بجنوب ولاية تبسة على مسافة 23 كلم.

كما تم تناول مدى تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي في مقطعه الرابط بين واد الكبريت بولاية سوق اهراس وجبل العنق بولاية تبسة على مسافة 177 كلم والذي تشهد فيه الأشغال تقدما بنسبة 75 بالمائة.

هذا وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عملية انطلاق الاشغال في المقطع الأول الذي يمتد من بشار إلى النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم من الخط المنجمي الجديد الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات على مسافة 950 كلم.

رمزي أحمد توميات

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