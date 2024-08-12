رخروخ يبحث سبل تعزيز أليات التعاون بين الجزائر والنيجر في قطاع الأشغال العمومية

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وزير التجهيز والنقل لجمهورية النيجر، ساليسو مهمان ساليسو، حسب ما أورده بيان وزارة الأشغال العمومية.

وبحث الوزيران حسب ذات المصدر، سبل تعزيز أليات التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والإرتقاء بها الى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وقدّم رخروخ بالمناسبة، توضيحات متعلقة بالوسائل والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث مؤسسات الإنجاز والمخابر ومكاتب الدراسات، مشيرا إلى التجربة الوطنية المكتسبة في مجال إنجاز وتطوير المنشآت القاعدية لاسيما الطرقات، الموانئ والسكك الحديدية.

وتطرّق الوزير لخضر رخروخ، في ذات السياق، إلى خبرة وسائل الإنجاز الوطنية ومساهمتها في إنجاز مشاريع تطوير شبكات الطرقات وإمتدادها إلى البلدان الافريقية، ومنها الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر مشروعا إستراتيجيا مشتركا سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يعبرها ومنها النيجر، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية تسريع إنشاء رواق اقتصادي الذي هو ثمرة تثمين مشروع الطريق العابر للصحراء، وذلك في سبيل تطوير المبادلات التجارية.

كما أكد وزير الأشغال العمومية، على إستعداد الجزائر لمواصلة العمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والنيجيرية في مجال الأشغال العمومية وتوسيع أفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتكوين لتجسيد مشاريع مشتركة في مجال إنجاز الطرقات، مع إيلاء الأهمية لديمومتها من خلال برمجة عمليات للصيانة.

وأشاد وزير التجهيز والنقل لجمهورية النيجر، من جهته، بالتجربة الجزائرية في مجال إنجاز الهياكل القاعدية، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين البلدين في سبيل تطوير الشراكة الثنائية والإستثمار في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

شرف الدين عبد النور