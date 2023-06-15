رخروخ: خط السكة الحديدية الأغواط – الجلفة يدخل حيز الخدمة قريبا

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأفاد رخروخ خلال تفقده للمشروع في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية الاغواط أمس، أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة على مسافة 110 كلم سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد استكمال كافة الأشغال.

وأضاف ذات المتحدث، أن سرعة القطار المخصص للمسافرين تبلغ 220 كيلومتر/ساعة، في حين أن سرعة قطار البضائع تبلغ 100 كلم/ساعة، بحيث تقدر المدة الزمنية التي يقطعها القطار انطلاقا من محطة الأغواط إلى محطة الجلفة بـ45 دقيقة، مع توقف في محطة سيدي مخلوف.

هذا ويرتقب استلام هذا المشروع الذي يتوخى منه توفير شروط السلامة المرورية لمستعمليه قبل نهاية السنة الجارية.

للإشارة، قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية رفقة السلطات المحلية لولاية الأغواط في ختام هذه الزيارة برحلة تجريبية عبر السكة الحديدية من محطة الأغواط إلى غاية محطة سيدي مخلوف بذات الولاية.

رمزي أحمد توميات

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