رحابي: ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية عن النشيد الوطني صادم وغير مقبول

رحابي: ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية عن النشيد الوطني صادم وغير مقبول

أكد الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، أن تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية بخصوص النشيد الوطني الجزائري صادم.

وقال رحابي في بيان له :” أن الوزيرة الفرنسية تتمنى أن تكون هناك علاقات أفضل بين الجزائر وفرنسا ولكنها في نفس الوقت تشكك في القرار السيادي للجزائر بتوسيع استخدام نشيدها الوطني في ظل الظروف والشروط التي تختارها الحكومة الجزائرية”.

ولفت ذات المتحدث الى ان الأناشيد الوطنية تعتبر منذ القرن 18 رمزا لدى الدول وتمثيلًا لتاريخ البلدان في وقت معين، مضيفا أن العديد من الأناشيد الوطنية تشير إلى عدو الأمس كما تتميز بعضها بأكثر من نسخة فهذا ليس خاصا بالجزائر.

وأعرب الوزير السابق عن تعجبه من مطالبة الوزيرة الفرنسية بتكييف النشيد الوطني الجزائري حسب حالة العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا وفقا لرغبات القوة الاستعمارية السابقة.

وعبر الدبلوماسي السابق عن تأسفه بأن عضو في الحكومة الفرنسية يغذي نقاش بتصريح غير مناسب وغير مقبول في ظرف داخلي تميز بحملة متواصلة تحركت فيها أحزاب وشخصيات يمينية بهدف وضع الجزائر في قلب الجدل الداخلي حول قضايا الهجرة.

كما أشار رحابي إلى أن تلك الجهات اجتهدت في إقحام الجزائر في عواقب الحرب في أوروبا ومحاولة إضعاف قرارها السيادي في السياسة الخارجية.

رمزي أحمد توميات

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