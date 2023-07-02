ربيقة يشرف على مراسم اطلاق تطبيق الهاتف النقال”تاريخ الجزائر 1962- 1830 History of Algeria”

أشرف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيڨة ، على مراسم اطلاق تطبيق الهاتف النقال”تاريخ الجزائر 1962- 1830 History of Algeria”، وذلك في اختتام سنوية الستينية واحياء للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال الموسوم بشعار ” جزائر الانتصارات .. مكاسب و إنجازات ”

وحسب بيان لوزارة المجاهدين يأتي هذا الإنجاز الرقمي، مواصلة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون بخصوص إعتماد الرقمنة كخطوة مهمة في مسار حفظ الذاكرة الوطنية وصونها وتبليغ رسالة الأجداد وثورة نوفمبر خاصة للأجيال الصاعدة اعتمادا على مختلف الوسائط المتاحة

ويسمح التطبيق بإطلاع الجميع ، على مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 الى 1962 من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط لتبليغ رسالة الجهاد إلى كل الشباب الجزائري من خلال اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم، لتكون التطبيقة واجهة للجزائر من خلال محتوى تاريخي ذو دلالات رمزية تعكس التاريخ المجيد للجزائر وحضارتها منذ التاريخ الحديث والمعاصر و ذلك باشراف من أساتذة باحثين اكاديميين مختصين.

كما تم بالمناسبة تقديم عرض نموذجي لهولوغرام خاص بشخصية الأمير عبد القادر ثلاثي الأبعاد تفاعلي،و الذي يعتمد في العرض على أنيمايشن والتحريك ، و باستعمال حامل خاص هولوغرامي لإعطاء أكثر واقعية للشخصيات التاريخية التي تم تصميمها والتي تخص تلك للمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية والثورة التحريرية المظفرة.

وتأتي هذه التقنية، التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات المتحفية التابعة للقطاع (المتحف الوطني للمجاهد ـ المتاحف الجهوية والولائية للمجاهد)، في إطار تطوير العمل المتحفي بإعتماد الرقمنة والزيارات الافتراضية وغيرها من التقنيات الحديثة في العمل المتحفي.

للتذكير فإن العمليتين أوكلت مهمة تصميم وتطوير كل منهما لمؤسسات مصغرة مكونة من شباب جزائري ذو خبرة وكفاءة في مجال تكنولوجيات تطوير التطبيقات الواب والهاتف النقال وكذا في مجال صناعة وتطوير تقنية الهولوغرام.

رمزي أحمد توميات

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