ربيقة: رصيد الجزائر التاريخي مكّنها من أداء دورها الريادي إقليميا ودوليا

أفاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن رصيد الجزائر التاريخي مكّنها اليوم من أداء دورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية بفضل حنكة دبلوماسيتها بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إفتتاح أشغال الملتقى الدولي حول البعد العربي للثورة الجزائرية والموسوم بـ “الجزائر في الوطن العربي عمق التاريخ تحديات الحاضر وأفاق المستقبل”.

وقال ربيقة :” ان الرصيد التاريخي للجزائر مكّنها اليوم من أداء دورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية بفضل حنكة ديبلوماسيتها بقيادة رئيس الجمهورية. التي سخرتها لخدمة القضايا العربية الإستراتيجية في شتى المجالات. لا سيما في ظل تحديات الحاضر ورهانات المستقبل”.

كما أكد ذات المتحدث، على أن انعقاد القمة العربية بالجزائر يحمل رمزية خاصة. رمزية المكان والزمان، لتكون محطة للّم شمل الأمة العربية وفرصة لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات، وتكون نوعية بتوصياتها كون مخرجاتها ستواكب وتتفاعل مع الظروف الدولية الراهنة.

وشدد وزير المجاهدين، على أن ثورة نوفمبر المجيدة ستظل مستمرة في وجدان الأمة وفي شرايين أبنائها. ويسفه كل من ينتظر إنعطافا آخرا أو خمودا في الجذوة التي سوف تبقى مشتعلة وتزداد قوة وتوهجا. بما نضيف إلى الوطن من عناصر التقدم ومقومات الإزدهار”.

وأضاف ذات المتحدث، أن روح نوفمبر ينبغي أن تستمر في كيان أمتنا لأنها أثبتت جدواها وجدارتها. لأن منبتها أصيل وأهدافها الإنسانية راقية. فقد أعطت بالأمس ما كان ينتظر منها من نتائج، وهي توفر اليوم شروطا أفضل للعمل في المجالات الأخرى للتضامن والتعاون العربي المشترك نحو مرافئ التقدم والرقي والإزدهار