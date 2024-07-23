 ربيقة: “ذاكرة أفريقيا لن تكتمل حتى تتحرر الصحراء الغربية آخر مستعمرة فيها” 

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم، خلال إشرافه بفندق الأوراسي بالعاصمة، على ملتقى دولي بعنوان:“الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد”، أن ذاكرة أفريقيا لن تكتمل إن لم تتحرر آخر مستعمرة في القارة وهي جمهورية الصحراء الغربية.

وأضاف ربيقة، في ذات السياق، قضية الصحراء الغربية، ستبقى دينا في رقاب كل إفريقي، “وفاء لرسالة اولئك الشرفاء واستكمالا لمسيرة نضالهم على غرار حكيم أفريقيا أحمد بن بلة، و نيلسون مانديلا، والزعيم الغاني كوامي نكروما، والمناضل الكونغولي باتريس لومومبا، وغيرهم”، يقول الوزير.

و تابع وزير المجاهدين، “إننا نؤمن أن كل افريقي وكل حر في العالم وكل واحد منا في هذه القاعة يحمل قيم ومُثل افريقيا الانسانية، افريقيا الحضارة”، مُثمنا موقف أفريقيا الشريف في مساندة الشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.

كما أكد العيد ربيقة أن الجزائر تؤمن بأفريقيا رائدة، مزدهرة، وفاعلة في كل المجالات، كما يراها-يضيف الوزير- رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مقاربته للعمل الافريقي المشترك في ظل القيم الافريقية، ومبادراته من أجل تنمية افريقيا، ومرافعاته في كل المحافل الدولية. دفاعا عن المصالح الأفريقية.

شرف الدين عبد النور