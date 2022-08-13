ربيقة: الدولة تبذل قصارى جهدها لإسترجاع جماجم الشهداء

13 أغسطس، 2022
دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الى ضرورة تذكير جيل اليوم برسالة الشهداء بهدف مواصلة العمل في إتجاه ترسيخ قيم التضحية و الوحدة الوطنية.
وأكد ربيقة من ولاية الشلف، على أن الدولة تعمل قصارى جهدها للتكفل بكل الملفات التي تخص الذاكرة الوطنية، على غرار إسترجاع جماجم شهداء المقاومة والثورة التحريرية وذلك من خلال عمل اللجان المكلفة بهذا الغرص.
وأبرز ذات المتحدث، على أن الوزارة حريصة على صيانة كرامة المجاهدين وأبناء الشهداء وكل منتسبي الأسرة الثورية، من خلال تحسين ظروفهم الإجتماعية والصحية، مضيفا بالقول :”ولعل ما يؤكد تجسيد هذا المسعى إنشاء 26 مركز راحة على المستوى الوطني”
 كما أشرف وزير المجاهدين، على عقد ندوة تاريخية حول تاريخ محرقة صبيح بحضور ممثلي الأسرة الثورية وممثلي مختلف فعاليات الهيئات الفاعلة بالولاية
ليديا كبيش
13 أغسطس، 2022

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