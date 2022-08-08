ربط المستثمرات الفلاحية بنسبة 100% بالكهرباء والغاز قبل هذا التاريخ

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفلاحية بنسبة 100 بالمائة بالكهرباء والغاز قبل نهاية نوفمبر القادم.

ولفت عجال، خلال زيارته أمس إلى ولاية النعامة، إلى مستوى أداء سونلغاز فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمة العمومية خلال عام 2022، مؤكدا أن نزوله بالولاية يأتي تنفيذا لتوصيات السلطات العليا في البلاد والرامية إلى التقرّب من المواطنين، ورفع إنشغالاتهم من الميدان بهدف تحسين مستوى الخدمة العمومية عبر التراب الوطني.

وأفاد ذات المتحدث أن إجمالي الطاقة المركبة في ولاية نعامة تصل إلى 320 ميغاواط. لا يستغل منها سوى 20 بالمائة في وقت الذروة. يضاف إليها 20 ميغاواط تنتجها محطة الطاقة الشمسية المتواجدة على مستوى النعامة.

كما كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن نسبة التغطية بالكهرباء في النعامة تصل الى 85 بالمائة. فيما يتجاوز معدّل التغطية بالغاز 81 بالمائة، مشيرا إلى مستوى تكفل سونلغاز بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بربط المناطق المعزولة والمحيطات الفلاحية.

و أكد نفس المسؤول أنه تم ربط كل المناطق المعزولة بالكهرباء و الغاز، في انتظار استكمال ربط الأربع قرى المتبقية و هي التي سيتم بشأنها إيجاد التركيبة المالية المناسبة مع السلطات المحلية لتنفيذها.

أما بخصوص ربط المحيطات الفلاحية فقد أكد عجال أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفلاحية بنسبة 100 بالمائة قبل نهاية نوفمبر القادم.

رمزي أحمد توميات

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