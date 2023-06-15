رابحي يسدي تعليمات للتحضير الجيد لإحتضان العاصمة للألعاب الرياضية العربية

ترأس والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي اجتماعا خصص لعرض آخر الإجراءات المتخذة الخاصة بالألعاب الرياضية العربية المزمع تنظيمها بالجزائر.

واستمع رابحي خلال الإجتماع إلى شروحات وعرض من طرف كل من لجنة الايواء، النقل، الاطعام. ولجنة الصحة ومكافحة المنشطات التابعتين للجنة المنظمة للالعاب العربية بالجزائر.

كما أسدى رابحي تعليمات إلى المسؤولين المباشرين بالجهاز التنفيذي للولاية. مفادها رفع كافة التحفظات المتعلقة بلجنة الصحة، ضرورة الانتهاء من كافة أشغال التهيئة الموجودة بمختلف المرافق التي يستضيف الحدث.

بالإضافة كذلك إلى السهر على توفير كافة المرافق والظروف وجاهزيتها قبل الموعد من أجل انجاح هذه الطبعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الألعاب الرياضية سيتم تنظيمها بالجزائر ما بين 05 و 15 جويلية المقبل التي ستحتضن ولاية الجزائر جزء ً منها.

رمزي أحمد توميات

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