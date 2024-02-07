رئيـس مجلس الأمة: أحداث ساقية سيدي يوسف ترمز للوحدة

7 فبراير، 2024

شدد اليوم الأربعاء رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل على أن ذكرى مجازر ساقية سيدي يوسف ستبقى محفوظة في ذاكرتنا ورمزا لوحدة الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي.

وقال قوجيل في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “نُحيي الذكرى الـ 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف الشاهد على تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي، ورمز نضالهما ضد الاستعمار”.

وأضاف رئيس المجلس بالقول: “ستبقى محفوظة في ذاكرتنا رمزا لوحدة الشعبين الشقيقين، وشاحذا لهممنا نحو رفعة بلدينا وفق رؤية الأخوين القائدين”.

رمزي أحمد توميات

7 فبراير، 2024

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