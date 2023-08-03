رئيس مجلس الشورى العماني يزور الجزائر الشهر المقبل

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر سيف بن ناصر بن راشد البداعي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد جاء هذا اللقاء، تحضيرا لزيارة رئيس مجلس الشورى العماني، حيث شكلت هذه الزيارة المرتقبة شهر سبتمبر المقبل، أبرز محاور هذا اللقاء

و أتاح اللقاء الفرصة للتطرق إلى بعض التفاصيل الضرورية لإنجاحها على كل المستويات، أين أكد رئيس المجلس مستوى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما عبر بوغالي عن ارتياحه لدينامكية اللقاءات الثنائية على مستوى المجلس والتي عرفت زخما كبيرا خلال هذه العهدة التاسعة.

ومن جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للحركية التي تميز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين اللذين يرتقبان تبادلا خلال الفترة المقبلة. لزيارات بعض المسؤولين على مستوى وزارات الخارجية والتعليم العالي والتجارة.

رمزي أحمد توميات

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