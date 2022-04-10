استقبل اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة، إيڨور بيلاييف، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة

وحسب نص البلاغ فقد، تمّ خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما، بما فيها العلاقات البرلمانية.

بالاضافة الى ضرورة تكثيف الزيارات البرلمانية والدفع من أجل تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات.فضلاً عن التباحث حول الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين..

وجدد رئيس مجلس الأمة، التذكير بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر، المرتكزة على احترام سيادة الدول وعلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدد قوجيل أيضا دعوة الجزائر للمجموعة الدولية إلى احترام مبادئ العالمية، الموضوعية واللاانتقائية في حل الصراعات والنزاعات.

كما ذكر ذات المتحدث بالدور الذي تلعبه الجزائر لحلحلة الأزمة الروسية – الأوكرانية ضمن مجموعة الاتصال العربية التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الماضي بالقاهرة، لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهذه القضية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

من جانبه، أبدى السفير الروسي، ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكداً جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك.

كما أعرب السفير عن شكره للجزائر، على مواقفها وعلى المجهودات المبذولة، الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.

ليديا كبيش

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