رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيس المحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق

إستقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين، بمقر المجلس، القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق ، والوفد المرافق له..

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنه خلال هذا اللقاء تمّ استعراض أوجه العلاقات الثنائية في ظل توجيهات رئيسي البلدين عبد المجيد تبون و عبد اللطيف رشيد، وسُبل دفعها إلى مسارات ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين..

وذكّر رئيس مجلس الأمة، بالدعم التي تلقته الثورة الجزائرية من الإخوة العراقيين منذ سنة 1956 وهو ما انعكس على العلاقات بين البلدين بعد استرجاع بلادنا لاستقلالها، واصفا إياها بالأخوية والعميقة والوجدانية بالنسبة للشعبين الشقيقين..

و استعرض رئيس مجلس الأمة، الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه، في إطار تجسيده لالتزاماته الانتخابية الـ 54، سيما ما تعلق منها بتطوير واقع العدالة والمنظومة التشريعية وهذا من خلال ترسانة القوانين الهامة التي باتت تشهدها الجزائر منذ دستور الفاتح نوفمبر 2020، وعلى رأسها استحداث المحكمة الدستورية باعتبارها إحدى هاته الالتزامات، يضيف البيان..

وأمّا على الصعيد الخارجي، فقد جدّد رئيس مجلس الأمة التذكير بالمرتكزات التي تنبني عليها السياسية الخارجية للجزائر، وما تعلّق بنبذ التدخل في الأمور الداخلية للدول، وعلى مساندة الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق ضد آلة البطش والعدوان..

من جهته، يضيف البيان، وبعد أن أشاد رئيس المحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق، بالمستوى الذي وصلت إليه المنظومة التشريعية بالجزائر.. أحاط بأن العراق يشهد حركية وتطوراً في كافة مناحي الحياة وأنّ العراق يفخر ويعتز بانتمائه للحضن العربي والإسلامي.. مؤكداً استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع الجزائر في شتى المجالات..

المقابلة شكّلت سانحة للتطرق إلى أهمية التنسيق بين برلماني البلدين على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، وإيجاد سُبل تدعم قنوات التواصل والتشاور بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلص البيان بالاشارة ، إلى أنّ القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق، يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم إلى غاية 06 جوان الجاري.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...