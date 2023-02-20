رئيس لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية: استفحال الجرائم المرورية بسبب عدم نجاعة كل السياسات في المجال

20 فبراير، 2023

أكد اليوم الإثنين، رئيس لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، مونسي علي، أن الجرائم المرورية تتسبب في خسائر بشرية مادية واقتصادية.

ودعا مونسي إلى إشراك الجميع في أمن الطرقات لاها أولوية وطنية لكل السلطات في البلاد، خلال اليوم البرلماني حول أمن الطرقات ..وعي المواطن ..التشريع واستراتجية الدولة.

وقال مونسي:” أن الأمن المروري أصبح تهديدا عاما ويضعنا أمام مسؤولية طرحه اليوم”، مشيرا إلى أن النص القانوني متوفر ويوجد تحيين دولي منذ سنوات لكن غابت الاستراتجية الشاملة للظاهرة.

وذكر مونسي أن استفحال هذه الظاهرة اليوم يعود إلى عدم نجاعة كل السياسات في المجال، موضحا أن الطموح لحماية الفرد مرتبط بعوامل أساسية بالإرادة السياسة واعداد المقاربة العلمية من البداية.

 

 

حورية سعداوي

20 فبراير، 2023

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