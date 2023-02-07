رئيس سلطة ضبط المحروقات يستقبل سفير جمهورية زمبابوي

7 فبراير، 2023

استقبل اليوم الثلاثاء٬ رئيس سلطة ضبط المحروقات والأمين العام لشركة نفطال، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، وفدا من جمهورية زيمبابوي، برئاسة سفير زيمبابوي لدى الجزائر، و الرئيس المدير العام لسلطة ضبط الطاقة لزيمبابوي ZERA٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وذكر البيان٬ أن الجانبان تطرقا خلال هذا اللقاء، إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، مع سلطة ضبط المحروقات، في مجالات الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم أنشطة المحروقات.

وكما تناولا أيضا مع شركة نفطال، بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال أنشطة تسويق وتوزيع المواد البترولية، ولاسيما غاز البترول المميع٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

7 فبراير، 2023

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