رئيس جيبوتي يثمن الدور الذي تلعبه الجزائر في توحيد الصف العربي

2 نوفمبر، 2022

ثمّن اليوم الأربعاء، رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر جيله، الدور الذي تلعبه الجزائر في توحيد الصف العربي، مضيفا بالقول:” إن بلد المليون ونصف المليون شهيد معروف بمواقفه المُشرفة”.

وأشاد الرئيس عمر جيله في كلمته خلال اليوم الثاتي من أشغال القمة العربية، برعاية الجزائر للمصالحة الفلسطينية التاريخية، مؤكدا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وأكد ذات المتحدث، أن الوطن العربي يعيش تحديات مختلفة وجب التصدي لها معا، مضيفا بالقول: “نلتقي مجددا وعالمنا العربي لا زال يعيش تحديات جسام تمثل تهديدا وجوديا لبعض دولنا”.

كما أردف الرئيس الجيبوتي بالقول: “نحن أمام مسؤولية التصدي للتحديات من خلال التعاون والتكاتف والتحلي بروح المسؤولية لبناء مستقبل مزدهر لشعوبنا وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية”.

ليديا كبيش

2 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

19 أكتوبر، 2022

الجيش يطيح بالإرهابي “لعور فهيم” في جيجل

26 أغسطس، 2021

بشير مصطفى يكشف عن إنشاء 2.5 مليون مؤسسة ناشئة في غضون 2025

2 فبراير، 2020

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تقترح تأجيل الإنتخابات

22 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: