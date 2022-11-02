رئيس جيبوتي يثمن الدور الذي تلعبه الجزائر في توحيد الصف العربي

رئيس جيبوتي يثمن الدور الذي تلعبه الجزائر في توحيد الصف العربي

ثمّن اليوم الأربعاء، رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر جيله، الدور الذي تلعبه الجزائر في توحيد الصف العربي، مضيفا بالقول:” إن بلد المليون ونصف المليون شهيد معروف بمواقفه المُشرفة”.

وأشاد الرئيس عمر جيله في كلمته خلال اليوم الثاتي من أشغال القمة العربية، برعاية الجزائر للمصالحة الفلسطينية التاريخية، مؤكدا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وأكد ذات المتحدث، أن الوطن العربي يعيش تحديات مختلفة وجب التصدي لها معا، مضيفا بالقول: “نلتقي مجددا وعالمنا العربي لا زال يعيش تحديات جسام تمثل تهديدا وجوديا لبعض دولنا”.

كما أردف الرئيس الجيبوتي بالقول: “نحن أمام مسؤولية التصدي للتحديات من خلال التعاون والتكاتف والتحلي بروح المسؤولية لبناء مستقبل مزدهر لشعوبنا وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية”.

ليديا كبيش

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