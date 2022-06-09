رئيس جمهورية فنزويلا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد

9 يونيو، 2022

قام اليوم الخميس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو، بوضع إكليل من الزهور. على النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقام الرئيس الفنزويلي المتحف الوطني للمجاهد، أين تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي للجزائر، كما اطّلع على أغراض شخصية للعلامة عبد الحميد بن باديس تعرض لأول مرة.

هذا وقد حل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو بالجزائر مساء أمس الاربعاء بالجزائر في زيارة تدوم يومين، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان، وعدد من أعضاء الحكومة، على غرار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

رمزي أحمد توميات

9 يونيو، 2022

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