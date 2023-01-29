رئيس الوفد الكاميروني: ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي التنديد بالاسلاموفوبيا وحرق القرآن

29 يناير، 2023

ندد رئيس الوفد الكاميروني أليوم فضيل، بتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا في مختلف دول العالم والتي وصلت حد حرق القرآن الكريم.

وأشار رئيس الوفد الكاميروني في تصريح خص به النهار اونلاين على هامش الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الى أن ظاهرة الكراهية للإسلام او ما يُطلق عليها ظاهرة الإسلاموفوبيا انتشرت بشكل رهيب في أوروبا.

وشدد ذات المتحدث، على أن مثل هذه الممارسات تحمل ازدراءً صريحا للدين الإسلامي، الذي ينص على الإخاء والسماحة. مبرزا أن هذه الحوادث، مع تكرارها عدة مرات خلال اسبوع واحد فقط ليست عرضية.

وأكد رئيس الوفد الكاميروني، على أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، مقترحا اتخاذ تدابير للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين وخلق حوارات لإبراز القيم الحقيقية للإسلام وطبيعته المسالمة.

ليديا كبيش

29 يناير، 2023

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