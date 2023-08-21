رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل من قبل نظيره الإيراني

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل من قبل نظيره الإيراني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي رسميا من قبل نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف

هذا وقد شرع يوم أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، في زيارة إلى جمهورية إيران تستغرق أربعة أيام، حسب ما كشفه بيان المجلس.

وتأتي هذه الزيارة حسب ذات المصدر، تلبية لدعوة وجهها محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

و سيكون لرئيس المجلس، خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في الجمهورية وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات، يضيف المصدر.

كما سيخصص جانب من هذه الزيارة لبرنامج منوع يتضمن التنقل إلى مواقع ومقرات مختلفة ذات طابع إقتصادي وثقافي، يختم البيان

رمزي أحمد توميات

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