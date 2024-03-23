رئيس المجلس الشعبي الوطني يتحادث مع نظيرته الأذربيجانية

إلتقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، بجنيف، على هامش انعقاد الجمعية العامة ال 148 للاتحاد البرلماني الدولي، نظيرته، صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهوربة أذربيجان، رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز .

و شكّل اللّقاء، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فرصة للطرفين من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات ولاسيما على المستوى البرلماني.

وبعدما هنأ بوغالي نظيرته غافاروفا، على نجاح الانتخابات الرئاسية في بلادها، انتقل للحديث عن مدى متانة العلاقات بين البلدين واستمرار التواصل بينهما مشيرا، في هذا السياق، إلى لقائه مؤخرا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان، حيث أتيحت الفرصة ليتطرق معه إلى عدة مسائل تهم البلدين.

وفي هذه السانحة، تطرق رئيس المجلس، إلى الزيارة التي يُرتقب أن تقوم بها المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر – أذربيجان”، إلى العاصمة “باكو”، الشهر المقبل، واستعرض ما يُنتظر أن تحققه من نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز مستوى التعاون بين الهيئتين البرلمانيتين في البلدين.

من جهتها، دعت غافاروفا، إلى دعم جهود مجموعتي الصداقة في عملها الرامي إلى توطيد التعاون خاصة في مجالات التعليم و الثقافة والتربية.

وفي ٱخر اللقاء، لدى حديثه عن الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، جدّد بوغالي دعم الجزائر الدائم لها لاسيما في ظل حالة الاستقطاب الشديد الذي تعرفه العلاقات الدولية حاليا.

شرف الدين عبد النور

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