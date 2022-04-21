أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي كل أشكال العنف والحروب، داعيا إلى الحلول السلمية عن طريق الحوار والتفاوض بعيدا عن لغة السلاح.

وجاء ذلك. خلال يوم دراسي حول قانون الجمعيات، أين قال بوغالي :”أن الحديث عن الجمعيات يجرنا إلى التطرق لما يتعرض له شعبنا الفلسطيني المرابط دفاعا عن أقدس المقدسات أمام الصمت الدولي، ولم نسمع أصوات المنظمات والمجتمع الدولي العالمي”.

و أضاف ذات المتحدث قائلا: “ندين كل أشكال العنف والحروب، وندعو إلى الحلول السلمية عن طريق الحوار والتفاوض بعيدا عن لغة السلاح”.

وتابع رئيس المجلس قائلا:”أنه في الوقت نفسه نوجه أنظار المجتمع الدولي إلى أن البشرية ليست طبقات، وأرواح إخواننا الفلسطينيين ليست أقل قدسية من غيرها في شتى المجالات”.

واسترسل بالقول:”هذا شأن المحتلين في كل المناطق والصحراء الغربية ليست ببعيدة عنا، وما يتعرض له الشعب الصحراوي خير دليل على ذلك”.

ليديا كبيش

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