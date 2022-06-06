أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن العمليات الإدارية التقليدية عاجزة عن إرضاء المواطن، وأن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة في الجزائر.

وجاء ذلك خلال يوم برلماني، من تنظيم لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني والذي جاء تحت عنوان “التحول الرقمي من أجل خدمة عمومية فعّالة”.

وأكد بوغالي، على أن الخدمة العمومية أولوية، مبرزا أن الجماعات المحلية تسهر على تحسين الادارة، موضحا أن الدولة تحرص على تبني الأسلوب اللامركزي في التسيير العمومي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بهذا التصور الجديد من مخطط الحكومة تسعى الجزائر إلى تحسين الخدمة العمومية بالتسريع في رقمنة الادارة الجزائرية.

كما أكد رئيس المجلس، على أن الجزائر اليوم تمتلك مقومات الرقمنة المناسبة وتعمل على إيصال الانترنت إلى أقصى حدود الجمهورية، كاشفا أن معدل الاتصال بالانترنت قد قطع أشواطا كبيرة.

في حين لفت نفس المسؤول، ابر أن إحدى الصعوبات هي تكوين الموظفين، حيث قال :” أننا اليوم بحاجة لمن لهم القدرة في التحكم في المنصات الرقمية”.

وشدد بوغالي، على ضرورة التركيز على الأسرة والمدرسة في غرس ثقافة الرقمنة.

رمزي أحمد توميات

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