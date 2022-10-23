رئيس الصين يحوز على ولاية ثالثة

23 أكتوبر، 2022

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية “شينخوا” ان شي جين بينغ فاز اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

و جاء قرار خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، بتجديد ولاية شي جين كأمين عام للحزب لخمس سنوات، مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.

كما تقرر أيضا ، تحديث تشكيلة المكتب السياسي 24 عضوا، واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، و 7 أعضاء التي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذا، وذلك خلال الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب.

حورية سعداوي

23 أكتوبر، 2022

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