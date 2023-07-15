رئيس الجمهورية يُهنئ النخبة الوطنية المشاركة في الألعاب العربية

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون النخبة الوطنية التي شاركت في الألعاب العربية من منتخبات ورياضيين حيث حصدت 253 ميدالية منها 105 ميدالية ذهبية.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، على حسابه في “تويتر” اليوم السبت، “كل التقدير للنخبة الوطنية على أدائها الرفيع وتشريفها للجزائر خلال الألعاب العربية. وحلولها في المرتبة الأولى عن جدارة واستحقاق”.

وواصل رئيس الجمهورية “تمنياتي لكم بالنجاح وإحراز تقدم أكبر بحول الله في المناسبات الرياضية الدولية المُرتقبة”.

ش.ن

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