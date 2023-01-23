رئيس الجمهورية يُعزي أُسر شهداء حادثة سقوط المروحية العسكرية بعين الدفلى

23 يناير، 2023

تقدّم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بتعازيه الخالصة لأسر شهداء حادثة سقوط مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية مبرمجة، بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى.

وقالت رئاسة الجمهورية “على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية مبرمجة، بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى يتقدم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بتعازيه الخالصة لأسر الشهداء، العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة، كما يعزّي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بهذا المصاب الجلل.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ش.ن

23 يناير، 2023

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