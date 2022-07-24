رئيس الجمهورية يهدي حافلات لهذه الأندية

24 يوليو، 2022
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإهداء حافلات لفريقي مولودية البيض، واتحاد خنشلة، الصاعدين الجدد للمحترف الأول، وحافلات لأندية صاعدة للقسم الثاني.
ومنح الرئيس تبون، حافلتين، لكل من فريقي مولودية البيض، واتحاد خنشلة، كتشجيع على مجهوداتهم الموسم الماضي.
ومن جهتها، تسلمت 06 أندية صعدت للقسم الثاني، هي الأخرى حافلات خاصة، كهدية من ررئيس الجمهورية.
وأشرف مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، على تسليم هدية رئيس الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الفاف جهيد زفيزف.
ليديا كبيش
24 يوليو، 2022

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