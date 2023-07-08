رئيس الجمهورية يهاتف نظيره البرتغالي بعد إصابته بوعكة صحية

8 يوليو، 2023

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا للإطمئنان على حالته الصحية، بعدإصابة الأخير بوعكة صحية.

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يجرى مكالمة هاتفية مع السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال الصديقة. إطمأن من خلالها على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عابرة”.

وأضاف البيان، أن الرئيس البرتغالي، شكر من جهته نظيره رئيس الجمهورية على هذه الإلتفاتة الطيبة.

ش.ن

 

8 يوليو، 2023

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