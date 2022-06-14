أنهى اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص البيان :“عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.

رمزي أحمد توميات

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