رئيس الجمهورية يمنح رئيس أساقفة الجزائر الجنسية الجزائرية

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمنح رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية، بموجب مرسوم رئاسي.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي “يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86. المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. المعدل والمتمم, الشخص الآتي اسمه: فيسكو جون بول. المولود في 10 مارس سنة 1962 بليون (فرنسا), ابن مارين فيسكو ومونيك دونيز أدريان شايان, المقيم بوهران”.

وقد تم تعيين سماحة جون بول فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021. وقد شغل سابقا منصب أسقف وهران, ويملك شهادة في قانون الأعمال. وشهادة الدراسات العليا في التجارة (باريس). وقد مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.

رمزي أحمد توميات

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