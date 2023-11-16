رئيس الجمهورية يلقي خطابا أمام مئات أرباب المؤسسات والمقاولات

16 نوفمبر، 2023

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال إشرافه على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، خطابا أمام مئات أرباب المؤسسات والمقاولات استعرض فيه التوجهات الأساسية لمواصلة الديناميكية الاقتصادية.

و شرح رئيس الجمهورية في خطابه نظرته القائمة على اقتصاد جديد يرتكز على نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أمر الرئيس تبون، الوزير الأول نذير العرباوي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة.

شرف الدين عبد النور

16 نوفمبر، 2023

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