رئيس الجمهورية يكرم البعثة الجزائرية الموفدة إلى تركيا وسوريا بوسام الاستحقاق

قام اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتكريظ أفراد الحماية المدنية، الذين شاركوا في عملية الإنقاذ في تركيا وسوريا وهذا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وخلف الآلاف من الوفيات والجرحى.

و منح الرئيس تبون وسام الاستحقاق الوطني من درجة مصف عشير لأفراد فوج القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. وأعضاء فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.

وذلك نظير تشريفهم للجزائر. واحترافيتهم العالية وإنسانيتهم الكبيرة المستلهمة من قيم ومآثر ثورتنا الخالدة خلال مشاركتهم في عملية الإنقاذ.

رمزي أحمد توميات

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