رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد الهادي بوليفة

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون٬ رسالة تعزية إلى عائلـة المرحوم المجاهد الهادي بوليفة المدعو الهادي رجب٬ حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان٬ أن رسالة التعزية جاء فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم:”مِنَ الْمُؤمِنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً” صدق الله العظيم.

وكما قال رئيس الجمهورية:”كتب المولى تبارك وتعالى، أن يغادرنا المرحوم المجاهد الفنان الهادي بوليفة المدعو الهادي رجب إلى جوار رب العزة، يرحل الفقيد عن دنيانا هذه، بعد أن ذاع صيته فنانا ملتزمًا، ارتفعت به خصال الأصلاء وأحاطتْه بالتقدير والاحترام، وهو الذي انخرط في جبهة التحرير مبكرًا، وانتمى بعد ذلك إلى فرقتها الفنية التي مَثلتْ الصوت الصادح بمجد الكفاح المسلح أثناء ثورة التحرير المباركة”٬ يضيف البيان.

وكما وجه الرئيس خاص التعازي لعائلة المرحوم مردفا بالقول :”وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إليكم وإلى إخوانه المجاهدين والأسرة الفنية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة”.

وفي ختام رسالته٬ دعا رئيس الجمهورية المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، ويلهمهم جميعًا جميل الصبر والسلوان٬ مضيفا:” عظم الله أجركم.. إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

حورية سعداوي

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