الرئيسية/الأولى/رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش 17 أكتوبر، 2022 تقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بتعازيه، في وفاة، المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية. يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. بأصدق التعازي وخالص المواساة الى أسرة الفقيد وكافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي”. متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا اليه راجعون”، يضيف البيان رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 17 أكتوبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة