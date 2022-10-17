رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش

تقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بتعازيه، في وفاة، المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية. يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. بأصدق التعازي وخالص المواساة الى أسرة الفقيد وكافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي”.

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا اليه راجعون”، يضيف البيان

رمزي أحمد توميات