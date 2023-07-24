رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الحرائق الأخيرة

24 يوليو، 2023

تقدم اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه القلبية لعائلات ضحايا الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

وقال الرئيس تبون:”بقلب يعتصر ألما وحزنا، راضٍ بقضاء الله وقدره، تلقيت بعميق الأسى والحزن وبالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول:”وإذ أشاطر أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم، أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم مع الشهداء والصدّيقين وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا:”وأمام هذا المصاب الجلل أعرب لأسر الضحايا عن أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة” مؤكدا لهم تضامن الدولة المطلق في هذه الظروف العصيبة.

رمزي أحمد توميات

 

24 يوليو، 2023

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