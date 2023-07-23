رئيس الجمهورية يعزي أمير قطر

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر وفاة الشيخ محمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

وجاء في نص برقية التعزية:“بقلوب راضية بقضاء الله وقدره المحتوم، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ انتقال المغفور له الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني إلى جوار ربه، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الأعلى”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول:“و أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم اليكم وإلى أولاد الفقيد الكرام، وجميع أسرة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق باسمي الخاص و باسم الشعب الجزائري بأحر التعازي وأصدق المواساة”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا:“ندعو الله جل جلاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون”.

رمزي أحمد توميات

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