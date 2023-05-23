رئيس الجمهورية يصل إلى ساحة الإمبراطور ويستقبله نظيره البرتغالي

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بساحة الإمبراطور. حيث خص باستقبال رسمي من قبل نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

واستهلت مراسم الاستقبال التي تاتي في إطار اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية البرتغال من ساحة الامبراطور التي تحمل رمزية تاريخية للبرتغال على وقع 22 طلقة مدفعية. كما أستمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين.

واستعرض رئيس الجمهورية رفقة نظيره البرتغالي تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية أدت لهما التحية الشرفية. كما أخذ صورة تذكارية مع نظيره البرتغالي رفقة وفدي البلدين

وزار رئيس الجمهورية ساحة الإمبراطور كاتدرائية القديس جيروم ذات الطابع المعماري المتفرد.

رمزي أحمد توميات

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