رئيس الجمهورية يشرف على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة

3 مايو، 2023

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة بالمركز الدولي المؤتمرات.

وعرف الاحتفال حضور أعضاء في الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة. إلى جانب ممثلين عن الصحافة الوطنية والصحافة الدولية المعتمدة بالجزائر.

وبالمناسبة ألقى وزير الإتصال محمد بوسليماني بالمناسبة كلمة نوه من خلالها بمختلف الإصلاحات الجارية في قطاع الاتصال. والمجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع.

هذا وستعرض بوسليماني استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الاتصال خاصة من خلال تجسيد مشروع مدينة الإعلام.

رمزي أحمد توميات

3 مايو، 2023

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