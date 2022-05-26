رئيس الجمهورية يستقبل من قبل نظيره الإيطالي

رئيس الجمهورية يستقبل من قبل نظيره الإيطالي

استقبل اليوم الخميس، رئيس الـجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، من طرف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في القصر الجمهوري بروما.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يجري في هذه الاثناء رئيس الجمهورية مع نظيره الايطالي محادثات على انفراد.

كما تم الاستماع الى النشيد الوطني للبلدين وتحية علمي البلدين. مع استعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري الايطالي، الى غاية مدخل القصر الجمهوري بروما.

وتجدر الإشارة ، الى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصل امس الأربعاء، إلى إيطاليا، حيث حطت الطائرة الرئاسية بمطار روما الدولي. فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي، وذلك في زيارة عمل تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

ليديا كبيش

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