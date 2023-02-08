رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الفريق أول مايكل لانجلي، الذي كان مرفوقا بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأفاد البيان أنّ اللقاء حضره عن الجانب الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.

ش.ن

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