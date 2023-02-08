رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

8 فبراير، 2023
استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الفريق أول مايكل لانجلي، الذي كان مرفوقا بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأفاد البيان أنّ اللقاء حضره عن الجانب الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.
ش.ن
8 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

السجن المؤقت لكل من ريفكا وستانلي ونوميديا لزول في قضية الاحتيال على الطلبة

20 يناير، 2022

منح “رخصة خاصة للغياب” مدفوعة الأجر للموظفين لأدائهم الواجب الانتخابي يوم السبت 12 جوان

7 يونيو، 2021

العدالة البوليفية تصدر أمرا بالقبض على حلفاء النظام المغربي الانقلابيين في بوليفيا

14 مارس، 2021

تضامن المجتمع المدني التونسي ودعمه لكفاح الشعب الصحراوي يثير حفيظة النظام المغربي

22 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: