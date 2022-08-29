رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي

استقبل اليوم الإثنين رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

هذا وقد حل رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم أمس الأحد، بمطار الجزائر الدولي في زيارة عمل تدوم ليومين، أين كان في استقباله الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

بالاضافة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

رمزي أحمد توميات

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