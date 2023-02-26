رئيس الجمهورية يستقبل رؤساء وممثلي الحركات السياسية في مالي

26 فبراير، 2023

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رؤساء وممثلي الحركات السياسية في دولة مالي، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال الناطق ياسم الحركات السياسية في دولة مالي عقب استقباله من طرف الرئيس تبون “نشكر الجزائر. على الدور الجبار الذي تقوم به في سبيل إقرار السلام بمالي”.

وأضاف الناطق ياسم الحركات السياسية في دولة مالي من خلال هذا اللقاء رأينا أن الجزائر أقوى مما مضى”.

هذا وتسعى الجزائر لإحلال السلم وتوحيد الصفوف، والتركيز على قضايا التنمية والأمن. لتمكين الشعب المالي من العيش في أمان.

رمزي أحمد توميات

26 فبراير، 2023

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