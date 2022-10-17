رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

هذا وقد أكد أبو الغيط. على أن استعدادات الجزائر للقمة العربية، المقرر عقدها يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل، تجري بطريقة جيدة للغاية.

وأوضح ذات المتحدث، في تصريح خص به قناة الجزائر الدولية، أضاف أن هدف زيارته إلى الجزائر. يتعلق بمشاورات سياسية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات، بشأن هذا الاستحقاق الهام.

واضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقول التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة. للعمل على إنجاح هذه القمة، مردفا بالقول :”منذ أيام، وصل وفد من الأمانة العامة، برئاسة السفير حسام زكي. وقام بجولة كاملة، والتقى بهيئة الإعداد والتنظيم، وعاد وعرض تقريرا متميز وممتاز”.

وتابع أبو الغيط قائلا :”هدف الزيارة هي المشاورات السياسية. وسألتقي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ثم أغادر فورا إلى القاهرة، لكي نتفق على اللمسات الأخيرة للقمة. وأعود مرة أخرى مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب”.

ليديا كبيش

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