رئيس الجمهورية يزور مقر وزارة الدفاع الوطني ويُسدي جملة من التوجيهات والتعليمات

أدّى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. و كان في استقباله الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ رئيس الجمهورية ترأس خلال هذه الزيارة اجتماع العمل الدوري، الذي حضره كل من الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وعبر تقنية التخاطب عن بعد، قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي.

خلال هذا الاجتماع، استمع الرئيس إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد في كافة ربوع الوطن، قدمه الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تضمّن حصيلة الأعمال المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2022، قصد إرساء موجبات الاستقرار وتعزيز جو الأمن والطمأنينة والسكينة لدى المواطنين، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بحماية حدودنا الوطنية المديدة ومجالنا الجوي ومشارفنا البحرية، فضلا عن تنفيذ برامج تحضير قوام المعركة وتطويره ونجاعة آليات الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات القتالية، يضيف اليان.

بهذه المناسبة، أسدى الرئيس جملة من التوجيهات والتعليمات، تصبّ في مجملها في إطار حثّ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة كافة مكوناته، وذلك من أجل رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها، والارتقاء بقواتنا المسلحة إلى تـبوء المراتب التي تـلـيـق بعـظمة وقدسية المهام الموكلة.

ش.ن