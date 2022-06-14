دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تكثيف التعاون و تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين، والاستفادة من التجربة الأمريكية في ميدان المؤسسات الناشئة.

وطاف يوم أمس الرئيس تبون، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة ال53 لمعرض الجزائر الدولي، بالجناح المخصص للولايات المتحدة الأمريكية مرفوقا بالسفيرة الأمريكية إليزابيت مور أوبين

و تبادل رئيس الجمهورية، أطراف الحديث مع مختلف المتعاملين الأمريكيين، مبرزا أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في ميدان المؤسسات الناشئة.

وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس تبون، عن تنظيم منتدى خاص بالمؤسسات الناشئة” بالجزائر قريبا، كاشفا عن السعي لفتح خط جوي بين الجزائر ونيويورك قبل نهاية السنة الحالية، من أجل تسهيل عملية التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.

كما دعا رئيس الجمهورية، على تكثيف التعاون في المجال الفلاحي, مؤكدا الانطلاق في تجسيد برنامج طموح جدا لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

ولدى توقفه عند جناح الشركة المصنعة لطائرات سي-130 , تطرق الرئيس تبون إلى إمكانية اقتناء أو كراء طائرات إطفاء النيران, مؤكدا أن الأمر مستعجل جدا ويمكن إتمام عملية الشراء حالا مفضلا أن تكون الطائرات المعنية مجهزة للقيام بعمليات الإطفاء باستعمال مياه البحر.

كما أكد رئيس الجمهورية، للشريك الأمريكي، على مواصلة العمل معا، معتبرا أن العتاد الأمريكي الذي تسلمته الجزائر إلى حد الآن جيد من ناحية النوعية.

وخلال زيارته للجناح الأمريكي، استقبل الرئيس تبون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، اليزابيت مور أوبين, بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف ووزير الصناعة، أحمد زغدار.

كما طاف رئيس الجمهورية بالجناح المخصص للمؤسسات الوطنية, بدءا بمديرية الصناعات العسكرية، حيث حيا جهود المؤسسة العسكرية في رفع نسبة الإدماج.

وأكد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة رفع هذا التحدي من خلال خلق مناولة على المستوى الوطني عن طريق إشراك أكبر عدد من الشركات الجزائرية، إلى جانب التأسيس لشراكات مع المؤسسات الأجنبية لتطوير التصنيع, على اعتبار أن الجزائر لديها إمكانية التسديد وينبغي المحافظة على مصداقيتها.

كما عرج رئيس الجمهورية على شركات وطنية مختصة في الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، أين شدد على ضرورة احترام معايير الجودة والأمان في الانتقال الطاقوي لتوفير منتوج يلبي حاجيات السوق الوطنية.

رمزي أحمد توميات

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