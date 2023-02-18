رئيس الجمهورية يثمن روح التعاون بين الأشقاء من ممثلي الدول الإفريقية

18 فبراير، 2023

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء من ممثلي الدول الافريقية. لتمكين قارتنا من الضفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصة تمثيله في فئة المقاعد غير الدائمة في هذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد.

و جاء تصريح رئيس الجمهورية في كلمة القاها نيابة عنه ممثله في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة بأديس ابابا، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وأكد الرئيس تبون على أن الجزائر ستمثل إفريقيا في مجلس الامن إبتداء من العام القادم، كما أنها  متمسكة بحق إفريقيا المشروع في الوصول لمجلس الأمن

وأضاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقول:” الجزائر تستعى لإعلاء صوت قارة إفريقيا و مطالبها بمجلس الأمن”

رمزي أحمد توميات

18 فبراير، 2023

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