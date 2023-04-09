رئيس الجمهورية يتلقّى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني

تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، هنّأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

من جهته، هنأ الرئيس نظيره، والشعب الإيراني بالمناسبة ذاتها. وقد استعرض الرئيسان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية، واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين يضيف البيان.

كما كشف المصدر أنّه وبالمناسبة ناقش قائدا البلدين الوضع الراهن، في دولة فلسطين المحتلة وما يجري فيها من تعدّ وعدوان، ولا سيما في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما يتعرض له من تدنيس، واستفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان الفضيل.

وخلص بيان رئاسة الجمهورية أنّ الرئيسين، اتّفقا مبدئيا على تبادل الزيارات بينهما، مستقبلا.

ش.ن

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