رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

18 أبريل، 2023

تلقى عشية اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة،تطرقا فيها إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد بحث الرئيسان تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالشقيقة السودان وسبل إيجاد حل، لاحتواء الوضع سياسيا، ووقف الاقتتال بين الأشقاء، في شهر رمضان، شهر التقوى والغفران، مشددين على أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا.

وبمناسبة ليلة القدر المباركة،أعرب الرئيسان عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين، الجزائري والتركي مزيدا من التطور والرخاء،كما تبادل قائدا البلدين التهاني عشية عيد الفطر المبارك، راجيين للشعبين دوام العافية والازدهار.

رمزي أحمد توميات

18 أبريل، 2023

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