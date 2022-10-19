رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

19 أكتوبر، 2022

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان, حسب بيان لرئاسة الجمهورية

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، “بحث الرئيسان العلاقات التركية الجزائرية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس التركي، الرئيس تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر “لم الشمل” لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية لبلوغه هذا المسعى النبيل، متمنيا له تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نوفمبر بالجزائر.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بالمستوى الاستثنائي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين نتيجة الجهود المشتركة.

 

ش.ن

19 أكتوبر، 2022

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