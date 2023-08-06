رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تعزية من الأمين العام للأمم المتحدة

6 أغسطس، 2023

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب الحرائق التي طالت بعض المناطق من الوطن مسببة خسائر في الأرواح.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته: “علمت ببالغ الحزن بحرائق الغابات التي خلفت العديد من الضحايا في عدة مناطق من بلدكم”.

واضاف غوتيريش بالقول :”أعرب لكم بهذه المناسبة الأليمة عن تعاطفي مع الضحايا المدنيين والعسكريين وأقاربهم وكذا العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها”.

رمزي أحمد توميات

6 أغسطس، 2023

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